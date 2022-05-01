Польща назвала головну умову, за якої вона погодиться стати гарантом безпеки для України

Польща вимагає, щоб у мирному договорі між Україною та Росією не було відмови Києва від своїх територій. А якщо ні, то Варшава відмовиться виступати гарантом безпеки для України.

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Про це заявив Якуб Кумох, зовнішньополітичний радник президента Польщі Анджея Дуди.

Кумох сказав, що Україна запропонувала Польщі приєднатися до групи країн, які гарантуватимуть її безпеку. Відтак, президент Польщі Анджей Дуда та польський уряд вирішили, що Варшава "не ухилятиметься від своєї відповідальності".

"Наразі ми обговорюємо проект угоди між Україною та державами-гарантами", – повідомив Кумох.

Чиновник додав, що зараз договір про гарантії обговорюється у секретному режимі.

"Якщо буде досягнуто мирної угоди, нас цікавить лише така, яка гарантує територіальну цілісність України та її незалежність. І лише такий документ, на який згодні українці", - сказав Кумох.

За його словами, Росія хотіла б, щоб гарантії безпеки України були повторенням Будапештського меморандуму 1994 року і Київ додатково визнав втрату Криму та Донбасу.

Він назвав ці вимоги "смішними" та "нахабними" з огляду на те, що Кремль на початку військової агресії вимагав також демілітаризації України, армія якої зараз у боях розбила значну частину російських сил.

Кумох наголосив, що Польща, а також США та Великобританія хочуть, щоб Росія була витіснена з окупованої частини України.

За його словами, ні Україна, ні Польща та низка інших країн не хочуть припинення вогню без відведення російських військ, оскільки це означатиме в перспективі чергову війну.

На його переконання, Росію треба подолати, і вона має усвідомити, що політика мілітаризму та імперіалізму програла.

“Як у Німеччину після Другої світової війни прийшло протверезіння і вона стала важливим елементом європейської політики, так і Росія, внаслідок поразки в Україні, має відмовитись від перспективи завоювань. Їй треба очиститись, як у Німеччині”,- констатував Кумох.

На думку польського політика, те, що Путін зараз робить в Україні, неможливе без підтримки в російському суспільстві. Тому весь цивілізований світ вимагає від росіян трохи більшого ніж сидіти тихо.

Кумох висловив упевненість, що Україна переможе у війні з Росією, а Польща буде одним із найважливіших партнерів Києва і після війни допомагатиме відбудувати Україну.

Зазначимо, Будапештський меморандум не приніс справжньої безпеки, тому Україна шукає альтернативу та сподівається, що постійні члени Ради безпеки ООН нададуть їй гарантії безпеки.

Гарантії безпеки України – один із ключових пунктів переговорів Росії та України. Як гаранти українською стороною розглядаються сильні з військової точки зору країни, які мають ядерну зброю - Великобританія, США, Франція, а також Китай.

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що його країна готова надати Україні "надійні" гарантії безпеки, які раніше вимагав президент Володимир Зеленський.

Нагадаємо, Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила. що світ за умов Росії за підсумками війни проти України не принесе безпеки ні Україні, ні Європі, а стане запрошенням до наступної війни.