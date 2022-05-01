Мир на условиях России не принесет безопасности ни Украине, ни Европе, - МИД Германии

Отмена антироссийских санкций возможна только в случае вывода войск РФ с территории Украины. При этом мир на условиях России по итогам войны против Украины не принесет безопасности ни Украине, ни Европе, а станет приглашением к следующей войне.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью Bild am Sonntag.

По ее словам, прекращение огня в Украине могло бы стать первым шагом к мирному урегулированию. Она считает, что мир на условиях, которые будет диктовать Россия, не принесет желаемой безопасности ни Украине, ни Европе.

"Нам ясно, что санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет свои войска. Мир на условиях, продиктованных Россией, не принесет безопасности ни Украине, ни нам в Европе. В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе до наших границ", — сказала Бербок.

Она подчеркнула, что партнеры должны способствовать усилению Украины, чтобы она могла тоже решать, на каких условиях будет заключен мир.

"Потому что именно украинцы погибают в этой войне и именно им грозит угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", – добавила министр.

По ее словам, западные страны должны способствовать установлению мира в Украине, который станет гарантией мирного будущего в Европе.

"Речь идет не только об отсутствии войны, но и о безопасности свободной жизни. Поскольку мировой порядок, который мы знали в Европе, был безвозвратно разрушен Путиным. Как бы нам ни хотелось, возвращения до 24 февраля не будет. Мы больше никогда не сможем полагаться только на обещания Путина", — высказалась Бербок.

Она также отметил важность помощи для Украины, чтобы победить РФ и защититься в будущем. Она заметила, "только, когда все в Европе снова осознают, что в конце войны ни одна страна не выиграет, а все проиграют, снова наступит настоящий мир".

Напомним, Бундестаг на заседании 28 апреля выступил за всестороннюю поддержку Украины в ее войне против российской агрессии, в том числе допустив поставки для этой цели тяжелого вооружения из Германии.