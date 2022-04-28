Парламент Германии одобрил предоставление Украине тяжелого вооружения

Бундестаг на заседании 28 апреля выступил за всестороннюю поддержку Украины в ее войне против российской агрессии, в том числе допустив поставки для этой цели тяжелого вооружения из Германии, сообщается на сайте немецкого парламента.

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За такое предложение коалиционных фракций Социал-демократической партии Германии, "Альянса 90/Зеленых" и Свободной демократической партии, а также крупнейшей оппозиционной фракции - Христианско-демократического союза Германии - проголосовало 586 депутатов из 693 присутствующих. Еще 100 высказались "против", а семеро воздержались.

В документе под названием "Защита мира и свободы в Европе - Всесторонняя поддержка Украины" отмечается необходимость продолжить и по возможности ускорить поставки в Украину необходимого оборудования, а также расширить поставки тяжелых вооружений и сложных систем, не ставя под угрозу обороноспособность Германии.

Кроме того, фракции-инициаторы призывают федеральное правительство поддержать все усилия украинского правительства по достижению прекращения огня в ходе прямых переговоров с российским руководством. Если такое соглашение будет достигнуто, Германия вместе с США, Канадой и другими партнерами по НАТО и Евросоюзу должна быть готова активно способствовать его соблюдению.

Также в заявлении говорится о необходимости довести до сведения Китая ожидание Германии и Евросоюза, что он откажется от одобрения войны и вместо этого активно поддержит усилия по прекращению огня в Украине.

Помимо этого, указывается, что после введения ЕС эмбарго на уголь необходимо будет как можно быстрее запустить план отказа от импорта российской нефти и газа, а также ускорить быстрое и последовательное расширение использования возобновляемых источников энергии, причем они должны быть диверсифицированы и не приводить к новым зависимостям.

При этом заявлено, что после полной остановки всех поставок энергоресурсов из России будет инициировано широкомасштабное исключение всех российских банков из международной банковской коммуникационной системы Swift.

Парламент Германии также инициирует дальнейшее расширение военного присутствия НАТО на его восточном фланге, в том числе за счет дополнительного направления солдат Бундесвера, особенно в странах Балтии.

Немецкие депутаты также выступили за призыв к российским солдатам сложить оружие с информированием их о том, что для них в Германии и ЕС предусмотрена процедура предоставления убежища. Кроме того, отмечено, что должна быть сохранена цель установления европейского порядка мира и безопасности, который в равной степени распространяется на все государства и гарантирует неприкосновенность их границ.

Отметим, что ХДС, критикующий канцлера Олафа Шольца за недостаточную поддержку Украины, в частности уклонение от обсуждения поставок ей оружия, изначально внес собственный проект заявления, однако в итоге отозвал его после внесения изменений в документ от СДПГ, "Зеленых" и СвДП, в частности упоминания о том, что Германия должна полностью выполнить свои обязательства перед НАТО, для чего будут использован специальный фонд в объеме 100 миллиардов евро на модернизацию бундесвера.

В свою очередь, против принятия заявления выступили фракции "Левых" и "Альтернативы для Германии". В частности, в ходе прошедшей перед голосованием дискуссии председатель фракции "Левых" Дитмар Барч предупредил о риске эскалации конфликта из-за дальнейших поставок оружия Украине, а лидер АдГ Тино Хрупалла заявил, что такие поставки могут привести к втягиванию Германии в войну и даже сделать ее стороной ядерной войны, а также что в интересах Германии - продолжать поддерживать хорошие отношения и с Украиной, и с Россией.

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