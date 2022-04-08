Совет ЕС утвердил пятый пакет санкций против России: под удар попали четыре ключевых банка РФ, эмбарго на уголь введут в августе

Совет Европейского Союза 8 апреля принял пятый пакет санкций против Российской Федерации. Об этом сообщила пресс-служба Совета.

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Одно из ключевых запретов — эмбарго на российский уголь — начинает действовать с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время в денежном эквиваленте составляет 8 млрд евро в год.

Новый санкционный пакет предусматривает закрытие портов для российских кораблей за исключением сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики.

Вводится запрет на все российские и белорусские автотранспортные предприятия, препятствующие перевозке грузов автомобильным транспортом в пределах ЕС, в том числе транзитом.

"Тем не менее, исключение предусматривается для ряда продуктов, таких как фармацевтические, медицинские, сельскохозяйственные и пищевые продукты, включая пшеницу, а также для автомобильного транспорта в гуманитарных целях", — уточнили в Совете Европы.

Кроме того, вводится полный запрет на операции с четырьмя ключевыми российскими банками, на долю которых приходится 23% рынка российского банковского сектора. При этом о каких банках идет речь, не уточняется.

Вводится запрет на экспорт высокотехнологичных товаров и реактивного топлива и запрет на импорт древесины, цемента, удобрений, морепродуктов и ликера.

Совет решил ввести санкции против некоторых бизнесменов, высокопоставленных чиновников Кремля, пропагандистов, а также членов семей уже попавших под санкции лиц. Опять же имена пока не называют.

Отметим, что эмбарго на уголь, по данным зарубежных СМИ, должны были ввести на месяц раньше. По инсайдерской информации, дату перенесли из-за давления со стороны Германии. Более того, стало известно, что именно канцлер Германии Олаф Шольц блокирует поставки немецких танков Украине, несмотря на давление со стороны нескольких других высокопоставленных чиновников.

Отметим, что Европарламент в свою очередь требует полного эмбарго на российские энергоносители. Соответствующею резолюцию поддержали 413 европарламентариев.

ЕС решил усилить санкции после того, как стало известно о российских военных преступлениях против украинских мирных жителей в недавно освобожденных городах Киевской области.

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