Рада ЄС затвердила п'ятий пакет санкцій проти Росії: під удар потрапили чотири ключові банки РФ, ембарго на вугілля введуть у серпні

Рада Європейського Союзу 8 квітня ухвалила п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації. Про це повідомила пресслужба Ради.

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Одна з ключових заборон — ембарго на російське вугілля, що починає діяти з серпня 2022 року. Імпорт вугілля в ЄС зараз у грошовому еквіваленті становить 8 млрд євро на рік.

Новий санкційний пакет передбачає закриття портів для російських кораблів за винятком сільськогосподарської та харчової продукції, гуманітарної допомоги та енергетики.

Запроваджується заборона на всі російські та білоруські автотранспортні підприємства, що перешкоджають перевезенню вантажів автомобільним транспортом у межах ЄС, у тому числі транзитом.

"Проте, виняток передбачається для низки продуктів, таких як фармацевтичні, медичні, сільськогосподарські та харчові продукти, включаючи пшеницю, а також для автомобілів з гуманітарним вантажем", — уточнили в Раді Європи.

Крім того, вводиться повна заборона на операції з чотирма ключовими російськими банками, на частку яких припадає 23% ринку російського банківського сектора. При цьому про які банки йдеться, не уточнюється.

Запроваджується заборона на експорт високотехнологічних товарів та реактивного палива та заборона на імпорт деревини, цементу, добрив, морепродуктів та лікеру.

Рада вирішила запровадити санкції проти деяких бізнесменів, високопосадовців Кремля, пропагандистів, а також членів сімей осіб, які вже потрапили під санкції. Знову ж таки імена поки не називають.

Зазначимо, що ембарго на вугілля, за даними закордонних ЗМІ, мали ввести на місяць раніше. За інсайдерською інформацією, дату перенесли через тиск Німеччини. Більше того, стало відомо, що саме канцлер Німеччини Олаф Шольц блокує постачання німецьких танків Україні, незважаючи на тиск з боку кількох інших високопосадовців.

Зазначимо, що Європарламент, у свою чергу, вимагає повного ембарго на російські енергоносії. Відповідну резолюцію підтримали 413 європарламентарів.

ЄС вирішив посилити санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів у нещодавно звільнених містах Київської області.

Фото: ua.depositphotos.com