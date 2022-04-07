Європарламент вимагає повного ембарго на російські енергоносії – резолюція

Європарламент підтримав резолюцію про заклик до повного та негайного ембарго на імпорт російських енергоносіїв. Документ підтримали 413 європарламентаріїв (більшість).

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Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

"Депутати Європарламенту вимагають повного ембарго на російський імпорт нафти, вугілля, ядерного палива та газу", — заявили європарламентарі.

Водночас депутати зазначають, що ембарго має супроводжуватися планом забезпечення безпеки енергопостачання ЄС, а також стратегією "скасування санкцій у разі, якщо Росія зробить кроки для відновлення незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах і повністю виведе свої війська з території України".

Крім того, у резолюції Європарламент зажадав:

створити спеціальний трибунал ООН із військових злочинів в Україні;

збільшити постачання зброї, щоб Україна могла захистити себе;

виключити Росію із G20.

"Депутати Європарламенту посилаються на шокуючи звірства, які, безсумнівно, є військовими злочинами, скоєними російськими військами в Україні та, зокрема, у Бучі, а також на повну або майже повну руйнацію Маріуполя, Волновахи та інших міст та сіл", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Нагадаємо, за інформацією Reuters, Європейський Союз має ввести ембарго на російське вугілля, але заборона набуде чинності лише в середині серпня 2022 року, що на місяць пізніше, ніж передбачалося. Припускають, що ЄС переніс дату запровадження ембарго через тиск Німеччини.

Водночас про негайну заборону імпорту російського газу поки не йдеться. Проте, МЗС Італії заявило, що після звірств у Бучі країна підтримає рішення Євросоюзу проти постачання російського газу.

Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому". За його словами литовського міністра енергетики Дайнюса Крейвіса, така відмова стала результатом довготривалої та послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень.