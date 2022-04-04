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Італія заявила про підтримку санкцій проти російського газу
МЗС Італії заявило, що після звірств у Бучі країна підтримає рішення Євросоюзу проти постачання російського газу.
Про це міністр закордонних справ Італії Луїджі Ді Майо заявив після зустрічі з колегами з Хорватії та Словенії у Загребі, повідомляє агентство Ansa.
Його заява прозвучала напередодні обговорення представниками країн ЄС додаткових обмежень та ембарго на ввезення з Росії таких енергоносіїв, як вугілля, нафта та газ, заборони використання російськими судами портів Євросоюзу.
Це рішення в Італії ухвалили того, як світові політики шоковані фото з міста Бучі, де знайшли братську могилу та величезну кількість цивільних трупів прямо на вулицях.Підписуйтесь на наш Telegram канал
В результаті посли країн Європейського Союзу планують зібратися в середу, 6 березня, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.