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Италия заявила о поддержке санкций против российского газа
МИД Италии заявил, что после зверств в Буче страна поддержит решение Евросоюза против поставок российского газа.
Об этом министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо заявил после встречи с коллегами из Хорватии и Словении в Загребе, сообщает агентство Ansa.
Его заявление прозвучало в преддверии обсуждения представителями стран ЕС дополнительных ограничений и эмбарго на ввоз из России таких энергоносителей, как уголь, нефть и газ, запрета на использование российскими судами портов Евросоюза.
Это решение в Италии приняли после того, как мировые политики были шокированы фотографиями из города Бучи, где нашли братскую могилу и огромное количество трупов гражданских прямо на улицах.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В результате послы стран Европейского Союза планируют собраться в среду, 6 марта, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с военной агрессией РФ против Украины.