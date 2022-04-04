ЕС может ввести эмбарго на российские нефть и газ – Financial Times

Послы стран Европейского Союза планируют собраться в среду, чтобы обсудить пакет новых санкций против России в связи с военной агрессией РФ против Украины.

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Об этом сообщает Financial Times.

Как пишет издание, санкции, которые были предложены некоторыми государствами, могут коснуться как индивидуальных ограничений, так и эмбарго на экспорт российских товаров.

Так, предлагается обсудить дополнительные ограничения и эмбарго на ввоз из России энергоносителей, таких как уголь, нефть и газ, запрет на использование российскими судами портов ЕС.

Издание отмечает, что эмбарго на энергоносители "ранее встречало сопротивление со стороны некоторых крупных европейских экономик".

В то же время сейчас "призывы к введению санкций против российского экспорта энергоносителей, от которого ЕС в значительной степени зависит, становятся все громче".

Премьер-министр Польши заявил, что Германия является главным препятствием, когда речь заходит о введении более жестких санкций в отношении России.

В свою очередь Польша настаивает на полном эмбарго на импорт энергоносителей из России.

ЕС решил усилить санкции после того, как стало известно о российских военных преступлениях против украинских мирных жителей в недавно освобожденных городах Киевской области.

Так, министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала "усилить санкции против России и оказать еще больше поддержки обороне Украины".

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас попросила "скорее ввести пятый раунд жестких санкций ЕС".

Президент Франции Эммануэль Макрон также выступил за усиление санкций против России и введение ограничений на импорт российской нефти и угля.

"Мы будем координироваться с нашими европейскими партнерами, в частности с Германией, в ближайшие дни касательно индивидуальных санкций и мер по покупке угля и нефти", — заявил Макрон, пишет Le Figaro.

Отметим, Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Канада уже отказались от российской нефти. Позднее к ним присоединилась и Австралия.

1 апреля Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома", добившимся независимости от поставок российского газа. Также от российского газа отказались Латвия и Эстония.