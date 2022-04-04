ЄС може запровадити ембарго на російські нафту та газ – Financial Times

Посли країн Європейського Союзу планують зібратись у середу, щоб обговорити пакет нових санкцій проти Росії у зв'язку з військовою агресією РФ проти України.

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Про це повідомляє Financial Times.

Як пише видання, санкції, запропоновані деякими державами, можуть торкнутися як індивідуальних обмежень, так і ембарго на експорт російських товарів.

Так, пропонується обговорити додаткові обмеження та ембарго на ввезення з Росії енергоносіїв, таких як вугілля, нафта і газ, заборону на використання російськими судами портів ЄС.

Видання зазначає, що ембарго на енергоносії "раніше зустрічало опір з боку деяких великих європейських економік".

Водночас зараз "заклики до запровадження санкцій проти російського експорту енергоносіїв, від якого ЄС значною мірою залежить, стають дедалі гучнішими".

Прем'єр-міністр Польщі заявив, що Німеччина є головною перешкодою, коли йдеться про запровадження більш жорстких санкцій щодо Росії.

У свою чергу Польща наполягає на повному ембарго на імпорт енергоносіїв із Росії.

ЄС вирішив посилити санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів у нещодавно звільнених містах Київської області.

Так, міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла "посилити санкції проти Росії та надати ще більшу підтримку обороні України".

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас попросила "швидше запровадити п'ятий раунд жорстких санкцій ЄС".

Президент Франції Еммануель Макрон також виступив за посилення санкцій проти Росії та запровадження обмежень на імпорт російської нафти та вугілля.

"Ми координуватимемося з нашими європейськими партнерами, зокрема з Німеччиною, найближчими днями щодо індивідуальних санкцій та заходів щодо купівлі вугілля та нафти", — заявив Макрон, пише Le Figaro.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки, Великобританія та Канада вже відмовилися від російської нафти. Пізніше до них приєдналася Австралія.

1 квітня Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", яка досягла незалежності від постачання російського газу. Також від російського газу відмовилися Латвія та Естонія.