"Бучанська різанина": світові політики шоковані побаченим під Києвом

Світові політики шоковані фото з міста Бучі, де знайшли братську могилу та величезну кількість цивільних трупів прямо на вулицях.

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Президент Євросоюзу Шарль Мішель запускає хештег "Бучанська різанина" через жахливу трагедію в Бучі та сусідніх містах.

Мішель написав у Twitter, що шокований побаченими фото.

"Я шокований фотографіями, які врізаються в пам'ять і свідчать про звірства, скоєні російською армією у звільнених районах Київщини", — написав Мішель, додавши до свого твіту хештег "бучанська різанина" (#BuchaMassacre).

Президент Євросоюзу також анонсував нові санкції проти Росії та підтримку для України.

Політик завершив повідомлення двома словами "Слава Україні!".

Шокований приголомшливими фотографіями звірств, скоєних російською армією у звільненій Київській області #BuchaMassacre



ЄС допомагає Україні та НУО зібрати необхідні докази для позовів у міжнародних судах.



Подальші санкції та підтримка ЄС на підході.



Слава Україні! — Charles Michel (@eucopresident) April 3, 2022

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс заявила, що приголомшена звірствами російських військових в українських містах.

"Приголомшена звірствами в Бучі та інших містах України. Повідомлення про напади російських військ на безневинних мирних жителів огидні. Велика Британія співпрацює з іншими для збору доказів та підтримки розслідування військових злочинів Міжнародним кримінальним судом. Винних буде притягнуто до відповідальності", — написала в Twitter.

Appalled by atrocities in Bucha and other towns in Ukraine. Reports of Russian forces targeting innocent civilians are abhorrent.



The UK is working with others to collect evidence and support @IntlCrimCourt war crimes investigation. Those responsible will be held to account. — Liz Truss (@trussliz) April 2, 2022

А Мелінда Сімонс, голова посольства Британії в Україні, звинуватила армію РФ у свідомому використанні зґвалтувань як військову зброю.

"Зґвалтування — знаряддя війни. Вже ясно, що воно стало частиною російського арсеналу. Жінок ґвалтували на очах їхніх дітей, дівчат на очах їхніх сімей — свідомо як акт підпорядкування", — написала дипломат.

Мелінда Сімонс особливо наголосила, що достатньо доказів, щоб говорити про свідомі та схвалені армією дії, а не про поодинокі злочини.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що винні у військових злочинах в Україні мають бути покарані.

"Фотографії з Бучі нестерпні. Нестримне насильство Путіна знищує безневинні сім'ї і не знає кордонів. Винні у цих військових злочинах мають бути притягнуті до відповідальності. Ми посилимо санкції проти Росії і надамо Україні ще більше підтримки в її обороні", — написала Бербок у Twitter.

"Я глибоко шокований фотографіями з Бучі. Вбивство мирних жителів є військовим злочином і не може бути виправданим", — зазначив Михайло Бродський, посол Ізраїлю в Україні.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк показав фотодокази звірств російських окупантів на Київщині та жорстко висловився на адресу європейських партнерів, які не наважуються на рішучу протидію РФ.

"Адже головне, на думку наших європейських партнерів, — не спровокувати росіян? Головне, щоб Третя світова не почалася? Знову зґвалтованих і знову вбитих сотні, тисячі мирних українських громадян. Вбиті з особливим звірством. Дуже круті та всезнаючі вчорашні та сьогоднішні "лідери Європи", сотні діючих європолітиків, які ситно їдять і спокійно сплять зараз у своїх ліжках, чи немає у вас бажання уважно подивитися на цей фотоархів пекла-XXI, влаштованого росіянами в Київській області? Хотіли Сребреницю XXI століття? Отримали? Задоволені? Чи хотіли реінкарнувати Треблінку, заохочуючи "руський мир"? Хотіли згадати, що таке пекельний жах працюючих крематоріїв, що живцем спалюють людей, бо вони українці? Спробуєте знову відвернутися? Організувати черговий саміт, щоб потурбуватися і похитати головою? Не можна забороняти російську літературу в європейських університетах – це так негуманно? Ще раз уважно подивіться на тисячі роздертих, зґвалтованих, спалених українців. У ХХІ столітті. У рамках "спецоперації". Роздертих РОСІЯНАМИ…" — написав Подоляк.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські військові навмисно вбивали громадянських людей у Бучі.

"Бучанська різанина була умисною. Росіяни прагнуть знищити якнайбільше українців. Ми повинні зупинити їх і вигнати. Я вимагаю нових руйнівних санкцій G7 ЗАРАЗ: ембарго на нафту, газ, вугілля; закрити всі порти для російських суден і товарів; відключити всі російські банки від SWIFT", — написав Кулеба у Twitter.

Зазначимо, що ввечері 2 квітня українські війська звільнили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріл мирних жителів, масові поховання жертв насильства тощо.