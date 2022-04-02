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Литва першою в Євросоюзі відмовилась від російського газу
Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів "Газпрому", що домоглася незалежності від поставок російського газу, заявив литовський міністр енергетики Дайнюс Крейвіс. За його словами, така відмова стала результатом довготривалої і послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень.
Литовський уряд прийняв таке рішення на тлі повномасштабної військової агресії РФ щодо України.
З початку квітня потреби Литви у блакитному паливі задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді. Литовські відповідальні чиновники переконані, що для них цього вистачить. У разі крайньої потреби литовці зможуть перекачувати газ із Латвії, а з 1 травня – через газопровід (інтерконектор) з Польщею.
Нагадаємо, що на початку квітня російський монополіст "Газпром" припинив участь у холдингу Gazprom Germania через день після того, як у європейських офісах компанії пройшли обшуки. Тим самим "Газпром" вивів зі свого складу активи німецької "дочки", зокрема британську Gazprom Marketing & Trading Ltd.Підписуйтеся на наш YouTube канал