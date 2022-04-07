Европарламент требуют полного эмбарго на российские энергоносители - резолюция

Европарламент поддержал резолюцию о призыве к полному и немедленному эмбарго на импорт российских энергоносителей. Документ поддержали 413 европарламентариев (большинство).

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Об этом сообщает пресс-служба Европарламента.

"Депутаты Европарламента требуют полного эмбарго на российский импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа", - заявили европарламентарии.

В то же время депутаты отмечают, что эмбарго должно сопровождаться планом обеспечения безопасности энергоснабжения ЕС, а также стратегией "отмены санкций в случае, если Россия предпримет шаги по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и полностью выведет свои войска с территории Украины".

Кроме того, в резолюции Европарламент потребовал:

создать специальный трибунал ООН по военным преступлениям в Украине;

увеличить поставки оружия, чтобы Украина могла защитить себя;

исключить Россию из G20;

"Депутаты Европарламента ссылаются на шокирующие зверства, которые, несомненно, являются военными преступлениями, совершенные российскими войсками в Украине и, в частности, в Буче, а также на полное или почти полное разрушение Мариуполя, Волновахи и других городов и сел", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, по информации Reuters , Европейский Союз должен ввести эмбарго на российский уголь, но запрет вступит в силу только в середине августа 2022 года, что на месяц позже, чем предполагалось. Предполагают, что ЕС перенес дату введения эмбарго из-за давления со стороны Германии.

В то же время об немедленном запрете импорта российского газа речь пока не идет. Однако, МИД Италии заявил, что после зверств в Буче страна поддержит решение Евросоюза против поставок российского газа.

В свою очередь Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома". По его словам литовского министра энергетики Дайнюса Крейвиса, такой отказ явился результатом долговременной и последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений.