Евросоюз решил отложить введение эмбарго на российский уголь до середины августа — Reuters

Европейский Союз 7 апреля должен ввести эмбарго на российский уголь, но запрет вступит в силу только в середине августа 2022 года — это на месяц позже, чем предполагалось.

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Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источники в Брюсселе.

Инсайдер утверждает, что ЕС перенес дату введения эмбарго из-за давления со стороны Германии. Поэтапный отказ от импорта в ЕС российского угля включен в пятый пакет санкций против России, который Комиссия Евросоюза предложила в ответ на массовые убийства в Буче.

"Согласно документу, с которым ознакомился Reuters, Комиссия ЕС первоначально предложила трехмесячный период прекращения действия существующих контрактов, а это означает, что Россия может по-прежнему экспортировать уголь в ЕС в течение 90 дней после введения санкций", — сообщили в издании, уточняя, что теперь срок продлили до 4 месяца.

Эксперты считают, что ЕС не вводит эмбарго прямо сейчас, потому что многие компании законтрактовали поставки угля из России на ближайшие месяцы. Три или четыре месяца позволят им закупить достаточно энергоносителя без юридических рисков.

Комиссия ЕС подсчитала, что запрет на уголь может обойтись России в 4 миллиарда евро (4,36 миллиарда долларов) в год в виде упущенной выгоды.

Отметим, что Германия долгое время была против запретов на российские энергоносители. Но после того, как российская армия совершила массовое убийство в Буче, немецкие власти согласились даже на запрет импорта российского газа, но только через определенный период времени.

МИД Италии также заявил, что после зверств в Буче страна поддержит решение Евросоюза против поставок российского газа.

Тем временем Литва стала первым государством Европейского Союза среди стран-клиентов "Газпрома". По его словам литовского министра энергетики Дайнюса Крейвиса, такой отказ явился результатом долговременной и последовательной энергетической политики и своевременных инфраструктурных решений.