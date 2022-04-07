Євросоюз вирішив відкласти введення ембарго на російське вугілля до середини серпня — Reuters

Європейський Союз 7 квітня має ввести ембарго на російське вугілля, але заборона набуде чинності лише в середині серпня 2022 року — це на місяць пізніше, ніж передбачалося.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на джерела у Брюсселі.

Інсайдер стверджує, що ЄС переніс дату введення ембарго через тиск Німеччини. Поетапна відмова від імпорту в ЄС російського вугілля включена до п'ятого пакету санкцій проти Росії, який Комісія Євросоюзу запропонувала у відповідь на масові вбивства в Бучі.

"Згідно з документом, з яким ознайомився Reuters, Комісія ЄС спочатку запропонувала тримісячний період припинення дії існуючих контрактів, а це означає, що Росія може, як і раніше, експортувати вугілля в ЄС протягом 90 днів після введення санкцій", — повідомили у виданні, уточнюючи, що тепер термін продовжили до 4 місяців.

Експерти вважають, що ЄС не вводить ембарго прямо зараз, тому що багато компаній законтрактували постачання вугілля з Росії на найближчі місяці. Три чи чотири місяці дозволять їм закупити достатньо енергоносія без юридичних ризиків.

Комісія ЄС підрахувала, що заборона на вугілля може коштувати Росії 4 мільярди євро (4,36 мільярда доларів) на рік у вигляді втраченої вигоди.

Зазначимо, що Німеччина тривалий час була проти заборони на російські енергоносії. Але після того, як російська армія вчинила масове вбивство в Бучі, німецька влада погодилася навіть на заборону імпорту російського газу, але через певний період часу.

МЗС Італії також заявило, що після звірств у Бучі країна підтримає рішення Євросоюзу проти постачання російського газу.

Тим часом Литва стала першою державою Європейського Союзу серед країн-клієнтів Газпрому. За його словами литовського міністра енергетики Дайнюса Крейвіса, така відмова стала результатом довготривалої та послідовної енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень.