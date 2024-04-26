Замість будівництва метро на Виноградар поклали гроші на депозит: підрядник поверне у бюджет Києва 139 млн грн

139 млн гривень на користь бюджету Києва суд стягнув з підрядника, який замість того, щоб будувати метро на житловий масив Виноградар у столиці, поклав отримані гроші на депозит.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Підрядник заробив відсотки

Слідство встановило, що компанія-підрядник, порушуючи законодавство, замість того, щоб будувати метрополітен від станції "Сирець" до житлового масиву Виноградар, розмістила отримані з київського бюджету кошти на депозитних рахунках у банку.

Таким чином підрядник заробив відсотки у сумі понад 139 млн грн.

Ще у жовтні 2021 року прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва з позовом, у якому вимагала стягнути ці кошти на користь територіальної громади столиці в особі Київської міської ради.

У 2022 році суд задовольнив позов, а у 2023 році Північний апеляційний залишив це рішення в силі. На новий розгляд справу направив Верховний суд.

"За результатом нового розгляду рішенням Господарського суду міста Києва від 24.04.2024 позов прокурора повністю задоволено та стягнуто з підрядної організації до бюджету столиці понад 139 млн гривень", - зазначили у прокуратурі.

Там нагадали, що використання бюджетних коштів виключно за цільовим призначенням є прямим обов’язком суб’єктів господарювання.

Метро на Виноградар не буде

У грудні 2023 року через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

За умовами договору, у замовника було право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їх настільки повільно, що виконати їх в строк договору неможливо.

Враховуючи це, Київський метрополітен відмовився від зобов’язань у частині виконання будівельних робіт за договором, про що і повідомив підрядника.

У листопаді 2018 року Київський метрополітен і "Київметробуд" уклали договір, а закінчився він 11 грудня 2023 року.

Метрополітен встиг заплатити 4 мільярди гривень (включно з ПДВ). Після закінчення всіх судових справ частина авансу має повернутися на бюджетний рахунок столичного метрополітену.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому 2020 року в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки. Зокрема, заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.

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