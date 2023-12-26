Метро на Виноградар не буде – "Київський метрополітен" розірвав договір на будівництво

Через зрив зазначених термінів "Київський метрополітен" розірвав договір з підрядником ("Київметробуд") на будівництво метро на столичний житловий масив Виноградар.

Про це свідчать дані на сторінці закупівлі в Prozorro.

Згідно з умовами договору, замовник має право відмовитися від угоди та вимагати відшкодування збитків, у разі якщо підрядник не розпочав роботи своєчасно або виконує їх настільки повільно, що завершити їх в строк договору неможливо.

"Враховуючи викладене та керуючись ст. 615 Цивільного кодексу України, п. 4.2.6 Договору та Постановою Північного апеляційного господарського суду від 09.11.2023 у справі № 910/13227/22 КП "Київський метрополітен" відмовляється від зобов’язань в частині виконання будівельних робіт за договором № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, про що повідомлено Підрядника", - зазначається у причинах розірвання договору.

Додамо, що раніше підряднику з урахуванням авансу було перераховано 4 млрд грн. Тепер цей аванс має бути повернено.

Проблеми з будівництвом гілки метро на Виноградар

Нагадаємо, що у листопаді 2018 року КП "Київський метрополітен" за результатами тендеру уклав договір з компанією "Київметробуд" на 5,98 млрд грн на будівництво продовження Сирецько-Печерської лінії метро від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо, двома станціями ("Мостицька" та "Проспект Правди") та дільницею вилочного відгалуження в бік станції "Виноградар" (І черга будівництва). Проект мав бути реалізованим до вересня 2021 року, однак цього не сталося.

Трохи більше року потому, в грудні 2019 року, акціонери "Київметробуду" вирішили достроково змінити наглядову раду компанії. Після цього у січні 2020 року новий голова наглядової ради було оголосив, що терміни завершення будівельних робіт переносяться ще на один рік. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів: виявилося, що правоохоронці розслідують справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

У лютому 2020 року в справі про цю схему у підрозділах "Київметробуду" та відділеннях державного Укргазбанку пройшли обшуки. Зокрема, заявлялося про безпідставне розміщення на депозитних рахунках 1,7 млрд грн, виділених на будівництво метро на Виноградар.

При цьому мер Києва Віталій Кличко і в грудні 2020 року продовжував запевняти, що дві нові станції на "зеленій" лінії метро відкриють до кінця 2021 року, і навіть у червні 2021 року обіцяв вчасне відкриття хоча б однієї зі станцій нової ділянки. Однак наприкінці жовтня того ж року Кличко повідомив, що Господарський суд Києва дозволив "Київметробуду" продовжити будівництво метро на Виноградар до кінця 2022 року. Втім, про його завершення досі не йдеться.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що веде розслідування щодо розкрадання 530 млн грн на будівництві метро на Виноградар.

У лютому 2023 року було повідомлено про поновлення будівельних робіт, які, однак, досі залишаються не завершеними.

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