У Києві відновили будівництво метро на Виноградар

Підрядник відновив будівництво нової станції метро у Києві — "Виноградар". Робітники спочатку мають завершити закріплення вже збудованих тунелів, а потім перейдуть до будівництва другого тунелю від станції "Мостицька" до станції "Сирець".

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Про це повідомив начальник Київського метрополітену Віктор Брагінський в інтерв’ю ТСН.

Один тунель між цими станціями довжиною 1249 метрів вже збудований, тож підряднику потрібно збудувати другу.

"Зараз генпідрядник зосередив роботу над тими ділянками, які потребують першочергового виконання робіт. На відкритих ділянках є котловани, якщо їх залишити відкритими, то через щільне будівництво поруч, вони просто можуть обвалитися", — пояснив Брагінський.

Він зауважив, що війна в країні впливає на темпи роботи підрядника: під час тривоги робітники мають перебувати в безпечному місці, а під час відключень електроенергії роботи могли призупинятися. Враховуючи таку ситуацію, в метрополітені не беруться прогнозувати завершення будівництва станції "Виноградар".

Брагінський нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення будівництво нових станцій було зупинене. Тоді ж генпідрядник АТ "Київметробуд" повідомив Київський метрополітен щодо відсутності можливості виконання робіт по будівництві метро на Виноградар.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення підрядник також відтермінував завершення будівельних робіт. Тоді ж Печерський районний суд Києва наклав арешт на рахунки "Київметробуду" та його підрозділів. Правоохоронці почали розслідувати справу про ймовірне шахрайське заволодіння бюджетними грошима посадовими особами компанії.

В грудні 2022 року поліція повідомила, що розслідує розкрадання 530 мільйонів гривень на будівництві метро на Виноградар