В Киеве возобновили строительство метро на Виноградаре

Подрядчик возобновил строительство новой станции метро в Киеве - "Виноградарь". Рабочие сначала должны завершить закрепление уже построенных тоннелей, а затем перейдут к строительству второго тоннеля от станции "Мостицкая" к станции "Сырец".

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Об этом сообщил начальник Киевского метрополитена Виктор Брагинский в интервью ТСН.

Один тоннель между этими станциями длиной 1249 метров уже построен, поэтому подрядчику нужно построить второй.

"Сейчас генподрядчик сосредоточил работу над теми участками, которые нуждаются в первоочередном выполнении работ. На открытых участках есть котлованы, если их оставить открытыми, то из-за плотного строительства рядом они просто могут обвалиться", — пояснил Брагинский.

Он отметил, что война в стране влияет на темпы работы подрядчика: во время тревоги рабочие должны находиться в безопасном месте, а при отключении электроэнергии работы могли приостанавливаться. Учитывая такую ситуацию, в метрополитене не берутся прогнозировать завершение строительства станции "Виноградарь".

Брагинский напомнил, что после начала полномасштабного вторжения строительство новых станций было остановлено. Тогда же генподрядчик АО "Киевметрострой" сообщил Киевскому метрополитену об отсутствии возможности выполнения работ по строительству метро на Виноградаре.

Напомним, что до полномасштабного вторжения подрядчик также отсрочил завершение строительных работ. Тогда же Печерский районный суд Киева наложил арест на счета "Киевметростроя" и его подразделений. Правоохранители начали расследовать дело о вероятном мошенническом завладении бюджетными деньгами должностными лицами компании.

В декабре 2022 года полиция сообщила, что расследует хищение 530 миллионов гривен на строительстве метро на Виноградаре.