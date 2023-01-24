Прокуратура взыскала с генподрядчика, задействованного в строительстве метро на Виноградарь, почти 140 млн грн

Северный апелляционный хозяйственный суд поддержал позицию Киевской прокуратуры и оставил в силе решение суда первой инстанции, удовлетворившего иск прокурора о взыскании с генерального подрядчика строительства двух новых станций метро Сырецко-Печерской линии метрополитена более 139 млн грн в столичный бюджет.

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Как говорят в Киевской городской прокуратуре, строительная компания использовала средства местного бюджета не по целевому назначению, выделенным на финансирование строительства линии метрополитена от станции "Сырец" до жилмассива Виноградарь.

"Да, полученные из бюджета средства генподрядчик разместил на депозитные счета в банковском учреждении, в результате чего указанная коммерческая структура незаконно обогатилась за счет территориальной общины", – говорится в сообщении. А законодательство такие действия запрещает.

В связи с этим Киевская городская прокуратура и обратилась с исковым заявлением к генподрядчику о взыскании безосновательно полученной прибыли в пользу территориального общества в лице Киевского городского совета.

"Суд апелляционной инстанции согласился с доводами прокурора и выводами, изложенными в решении хозяйственного суда о наличии оснований для удовлетворения иска", – добавили в столичной прокуратуре.

Напомним, что параллельно в Украине разразился скандал, связанный со схемами при закупке питания для военнослужащих в Минобороны. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют возможные злоупотребления.