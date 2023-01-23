НАБУ перевірить можливе завищення цін на закупівлю харчування для військових

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура розслідують можливі зловживання Міністерства оборони при закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців.

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Про це 23 січня повідомила пресслужба НАБУ.

"З огляду на резонансні публікації у ЗМІ про можливі зловживання Міноборони при закупівлі продуктів харчування для військових. Повідомляємо, що викладена інформація відома НАБУ та CАП, вона досліджується в рамках кримінального провадження, розпочатого за власними напрацюваннями, до публікації у ЗМІ", — йдеться у повідомленні НАБУ.

Зокрема, детективи перевіряють інформацію про закупівлю продуктів нібито за завищеними цінами на понад 13 млрд гривень. Попередня правова кваліфікація – розтрата майна (ч.5 ст.191 КК України).

В НАБУ підкреслили, що наразі інші деталі становлять таємницю слідства.

Нагадаємо, нещодавно ЗМІ повідомили про можливу корупційну схему в Міноборони. Її суть в тому, що через непрозорі закупівлі через фірму-прокладку продукти харчування для ЗСУ купують за сильно завищеними цінами, а різницю залишають собі, таким чином наживаючись на військових.

В свою чергу Міністерство оборони назвало цю інформацію маніпуляцією та збирається звернутися до Служби безпеки. Крім того, очільник відомства Олексій Резніков згодом пояснив завищені ціни на продукти харчування для ЗСУ.