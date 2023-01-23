НАБУ проверит возможное завышение цен на закупку питания для военных

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют возможные злоупотребления Министерства обороны при закупке продуктов питания для военнослужащих.

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Об этом 23 января сообщила пресс-служба НАБУ.

"Учитывая резонансные публикации в СМИ о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупке продуктов питания для военных. Сообщаем, что изложенная информация известна НАБУ и CАП, она исследуется в рамках уголовного производства, начатого по собственным наработкам, до публикации в СМИ", — говорится в сообщении НАБУ.

В частности, детективы проверяют информацию о закупке продуктов якобы по завышенным ценам более чем на 13 млрд гривен. Предварительная правовая квалификация – растрата имущества (ч.5 ст.191 УК Украины).

В НАБУ подчеркнули, что другие детали составляют тайну следствия.

Напомним, недавно СМИ сообщили о возможной коррупционной схеме в Минобороны. Ее суть в том, что из-за непрозрачных закупок через фирму-прокладку продукты питания для ВСУ покупают по сильно завышенным ценам, а разницу оставляют себе, таким образом наживаясь на военных.

В свою очередь, Министерство обороны назвало эту информацию манипуляцией и собирается обратиться в Службу безопасности. Кроме того, глава ведомства Алексей Резников впоследствии объяснил завышенные цены на продукты питания для ВСУ.