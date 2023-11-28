Для Троєщини, "Львівської брами" й не лише: Київ планує нове виділення коштів на метро

Київська міська рада планує передбачити 34,7 млрд грн на розвиток інфраструктури столиці в 2024-2025 роках. У відповідну програму закладено, зокрема, старт будівництва метро на Троєщину.

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Про це йдеться в проєкті рішення щодо затвердження цільової програми, передає "Інтерфакс-Україна".

Із цих коштів 19,8 млрд грн планується отримати з бюджету столиці, 800 млн грн – із держбюджету, 14,1 млрд грн – із інших джерел.

Бюджет Києва: кошти на метро

Серед іншого програма передбачає активізацію розвитку метрополітену. Наприклад, на будівництво ділянки Сирецько-Печерської лінії від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо протягом найближчих двох років хочуть передбачити 1,49 млрд грн. Із них 640 млн грн – у 2024-му й 850 млн грн – у 2025-му.

Планом окреслено також 20 млн грн у 2025 році для будівництва виходу з незавершеної станції "Львівська брама", яка розташована між "Лукʼянівською" та "Золотими воротами".

Для облаштування вестибюлю станції "Вокзальна" під сучасні потреби й будівництва другого виходу протягом двох років хочуть виділити 11 млн грн. А для того, щоб зробити інклюзивною одну з найновіших станцій метро – "Житомирську" – проєктом передбачено у 25 разів більше фінансування – 278,6 млн грн.

На спорудження ділянки Оболонсько-Теремківської лінії метрополітену від станції "Виставковий центр" до Одеської площі передбачено 46,8 млн грн міських коштів у 2025 році.

У планах розвитку також вказується старт будівництва метро на Троєщину, а саме ділянки Подільсько-Вигурівської лінії метрополітену від станції "Глибочицька" до станції "Райдужна". У 2024-му фінансування передбачають на рівні в 5 млн грн, а роком пізніше йтиметься про 20 млн гривень. Як зазначено в цільовій програмі, це дозволить пройти 10 м до кінця зазначеного періоду.

Що стосується Подільсько-Воскресенського мостового переходу, то його планують довести до 88% готовності до кінця 2025 року. На це з міського бюджету передбачається виділити 850 млн грн у 2024-му та 950 млн грн – у 2025-му.

Метро на Троєщину: обіцянки влади

Будівництво метрополітену на Троєщину обговорюється вже десятки років й завершити його обіцяли кілька міських голів столиці. У 2014 році тоді ще кандидат у мери Віталій Кличко заявляв, що четверта лінія "підземки" буде запущена через пʼять років, тобто в 2019-му.

Карта Києва, на якій зображено, зокрема, майбутню Подільсько-Вигурівську лінію метро. Фото: Київгенплан

Однією з основних задач для появи цієї гілки є завершення Подільсько-Воскресенського мостового переходу, який будують уже 30 років. Це двоярусна споруда: на верхньому ярусі заплановано шість смуг автомобільного руху, а на нижньому – естакада для метро.

Терміни відкриття Подільсько-Воскресенського мосту також неодноразово переносили. На початку жовтня поточного року Кличко заявив, що рух мостом розпочнеться "найближчими тижнями".