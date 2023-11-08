В Україні запустили сайт з перевіркою легальності автоперевізника: на недобросовісних можна поскаржитися

Міжнаціональна асоціація перевізників та автостанцій запустила сайт mapa.net.ua, покликаний, зокрема, допомогти визначити, чи є той чи інший автобусний перевізник легальниим, та дізнатися усю відкриту інформацію про нього.

Як наголошується на сайті, він стосується саме приміських, внутрішньообласних, міжобласних та міжнародних рейсів. Автобуси, що курсують міськими маршрутами, до компетенції спілки не входять.

Аби скористатися ресурсом, необхідно зареєструватися, наприклад через наявний Google-акаунт. Для перевірки перевізника достатньо ввести номер реєстрації транспортного засобу.

У випадку якщо після перевірки перевізник виявляється нелегальним, за допомогою цього ж сайту на нього можна подати скаргу, повідомивши номер та вказавши локацію, де автобус був помічений.

За можливості слід додати його фото, де видно номер. Інформація про "нелегала" буде опрацьована та надіслана до Державної служби з безпеки на транспорті, яка, в свою чергу, перевірить перевізника під час своїх рейдів.

Крім того, МАПА збиратиме скарги на недобросовісних перевізників. Так, пасажир зможе поскаржитися в разі, якщо не отримав належний сервіс або якщо водій порушував правила дорожнього руху чи інші норми.

Скаргу можна відправити або на компанію, або на конкретний автобус (ввівши його номер), додавши опис претензії. Усі скарги буде оброблено та теж передано до "Укртрансбезпеки". Крім того, на основі скарг МАПА формуватиме рейтинг перевізників. Крім цього, сайт містить інформацію про адреси усіх автостанцій з автоматичною прив'язкою до Google-карти.

Джерело фото: ua.depositphotos.com