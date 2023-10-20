В Ізмаїлі піймали перевізника, що влаштовував чоловіків водіями автобусів задля їх виїзду за кордон (ФОТО)

Головне управління поліції в Одеській області та обласне управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції викрили в Ізмаїлі підприємця, який фіктивно влаштовував чоловіків водіями автобусів.

Як повідомляють у поліції та прокуратурі, бізнесмен, що займається міжнародними пасажирськими перевезеннями, за винагороду вносив чоловіків призовного віку до системи "Шлях", чим допомагав їм безперешкодно виїхати до Румунії чи Молдови через пункти пропуску в Ізмаїльському районі.

"Він фіктивно влаштовував їх водіями та вносив відповідні дані до інформаційної бази. Як резервні водії міжнародних рейсів, чоловіки безперешкодно виїжджали за межі країни. В ході слідства правоохоронці встановили, що упродовж червня 2022 року – травня 2023 року за такою схемою незаконно виїхали 18 чоловіків віком від 23 до 57 років", - йдеться в повідомленні.

19 жовтня поліція спільно з оперативним підрозділом 17-го прикордонного загону організатора схеми затримала. Було проведено й обшуки за місцями проживання підприємця та осіб, які можуть бути причетні до оборудки, а також в офісних приміщеннях підприємства.

Перевізнику повідомили про підозру за частиною 2 статті 332 (незаконне переправлення осіб через кордон) та частиною 3 статті 362 (несанкціоновані дії з інформацією в автоматизованих системах та комп'ютерних мережах) Кримінального кодексу.

Вирішується питання щодо обрання фігуранту запобіжного заходу. За такий "підробіток" чоловіку загрожує до дев'яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Правоохоронці також публікують фото як затримання перевізника, так і трьох автобусів характерного вигляду, які, очевидно, використовувалися для "самовивозу" чоловіків призовного віку.

Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: ДСР Нацполіції Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура Фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, що тиждень тому Кабінет міністрів дозволив виїзд в одному автобусі трьох чоловіків, що оформлені як водії. Раніше дозволялося перетинати кордон лише двом таким чоловікам одночасно.

В свою чергу, Держслужба з безпеки на транспорті нещодавно почала тимчасово блокувати в системі "Шлях" юросіб та фізосіб-підприємців, на транспорті яких виїхали з України в якості водіїв та не повернулися впродовж місяця громадяни чоловічої статі.