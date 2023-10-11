27 перевізників відключили від системи "Шлях" за вивезення ухилянтів за кордон

Комісія з питань припинення доступу ліцензіатів до єдиного комплексу інформаційних систем Держслужби з безпеки на транспорті вирішила відключити на три місяці від системи "Шлях" 27 перевізників.

Як ідеться у повідомленні відомства, ними є наступні ТОВ: "Бла Бас Тревел", "Євро Транс Компані ЛТД", "Євроукртранс", "Лонг-Бус", "Платинум Логістик", "ПрексБус", "Спринт Транс", "Трансфер Юей" та "Ф-Тур".

Також до списку потрапили фізичні особи-підприємці: Василенко Ігор Олександрович, Горда Владислав Ілліч, Жупник Юрій Дмитрович, Звоздецький Михайло Миколайович, Котлярчук Сергій Степанович, Лєбєдев Дмитро Сергійович, Липка Андрій Михайлович, Медведєв Сергій Глібович та Павлів Михайло Васильович.

Також це Пархомук Ольга Андріївна, Плішак Павло Олександрович, Сахарнян Руслан Валентинович, Семененко Констянтин Анатолійович, Сивоглаз Юрій Сергійович, Хахула Дмитро Григорович, Чесноков Олександр Вікторович, Чуйкевич Орест Павлович та Яксманицький Юрій Степанович.

За матеріалами Державної прикордонної служби, ці перевізники у період дії воєнного стану були причетні до організації каналів переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон.

Встановлено, що люди, яким було організовано виїзд за межі України в якості водіїв автомобільного транспорту, упродовж 60 днів не повернулися в Україну, чим порушили встановлені правила перетину державного кордону.

"На розгляд комісії подано ще десятки фактів зловживань із внесення даних у систему. Після перевірки інформації щодо кожного випадку буде ухвалено рішення", - додають в "Укртрансбезпеці".

Зазначимо, що до складу вказаної комісії Укртрансбезпеки увійшли представники Державної регуляторної служби, представник Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства розвитку громад територій та інфраструктури, а також Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України.