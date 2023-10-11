27 перевозчиков отключили от системы "Шлях" за вывоз уклонистов за границу

Комиссия по прекращению доступа лицензиатов к единому комплексу информационных систем Госслужбы по безопасности на транспорте решила отключить на три месяца от системы "Шлях" 27 перевозчиков.

Как говорится в сообщении ведомства, ими являются следующие ООО: "Бла Бас Трэвел", "Евро Транс Компани ЛТД", "Евроукртранс", "Лонг-Бус", "Платинум Логистик", "ПрексБус", "Спринт Транс", "Трансфер Юэй" и "Ф-Тур".

Также в список попали физические лица-предприниматели: Василенко Игорь Александрович, Горда Владислав Ильич, Жупник Юрий Дмитриевич, Звоздецкий Михаил Николаевич, Котлярчук Сергей Степанович, Лебедев Дмитрий Сергеевич, Липка Андрей Михайлович, Медведев Сергей Глебович и Павлов Михаил Васильевич.

Также это Пархомук Ольга Андреевна, Плешак Павел Александрович, Сахарнян Руслан Валентинович, Семененко Константин Анатольевич, Сивоглаз Юрий Сергеевич, Хахула Дмитрий Григорьевич, Чесноков Александр Викторович, Чуйкевич Орест Павлович и Яксманицкий Юрий Степанович.

Согласно материалам Государственной пограничной службы, эти перевозчики в период действия военного положения были причастны к организации каналов переправки мужчин призывного возраста через государственную границу.

Установлено, что люди, которым был организован выезд за пределы Украины в качестве водителей автомобильного транспорта, спустя 60 дней не вернулись в Украину, чем нарушили установленные правила пересечения государственной границы.

"На рассмотрение комиссии поданы еще десятки фактов злоупотреблений с внесением данных в систему. После проверки информации по каждому случаю будет принято решение", - добавляют в "Укртрансбезопасности".

Отметим, что в состав указанной комиссии Укртрансбезопасности вошли представители Государственной регуляторной службы, представитель Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Министерства развития общин территорий и инфраструктуры, а также Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины.