В Тернопольской области разоблачили транспортное предприятие, специально созданное для "самовывоза" уклонистов из Украины

Территориальное управление Государственного бюро расследований во Львове сообщило о подозрении трем участникам организованной преступной группы в Тернопольской области, создавшим схему переправки через границу мужчин призывного возраста.

Как сообщают в ведомстве, местный предприниматель вместе с двумя сообщниками зарегистрировали на подставное лицо предприятие, которое якобы занималось международными перевозками. Оно получило лицензию на перевозку за границу грузов и пассажиров.

На самом же деле участники группы искали желающих незаконно уехать в Европу, регистрировали их в системе "Шлях" как водителей предприятия, и таким образом те беспрепятственно попадали за границу. Стоили такие "услуги" 7 тысяч долларов США с человека.

Отмечается, что такие "водители" иногда даже не имели водительских прав, однако выезжали за границу на автомобилях предприятия. Действовала же преступная группа на протяжении нескольких месяцев 2022 года. В настоящее время работники ГБР проверяют около 100 фактов пересечения границы мужчинами при посредничестве дельцов.

В свою очередь, как говорят в Тернопольской областной прокуратуре, осуществляющей процессуальное руководство по делу, на сегодняшний день задокументировано лишь пять случаев незаконного пересечения границы по этой схеме, но еще 140 фактов проверяется в ходе следственных действий.

Организатор и двое сообщников уведомлены о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу, совершенном повторно, организованной группой, по корыстным мотивам (часть 3 статьи 27, часть 3 статьи 332 Уголовного кодекса).

Отметим при этом, что ГБР было создано для расследования преступлений именно чиновников, но в данном случае не объясняет, почему именно оно занимается делом против предпринимателя и кто является его сообщниками.

Напомним также, что недавно ГБР разоблачило начальника отделения одного из районных военкоматов Киевской области на содействии незаконной переправке лиц через границу, в частности в Молдову и Венгрию.