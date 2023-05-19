Россиянин и чиновник Киевской ОВА наладили схему для выезда военнообязанных за границу

Служба безопасности ликвидировала в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Незаконную деятельность организовал гражданин РФ, который к началу полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после 24 февраля прошлого года мужчина за деньги предлагал потенциальным призывникам свое "содействие" в нелегальном выезде в Евросоюз.

Своих клиентов "оформлял" в качестве водителей международных грузоперевозок.

Чтобы внести фиктивные "ведомости" в систему "Шлях", злоумышленник привлек сообщника – чиновника Киевской областной военной администрации.

"Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников "схемы" и задержали в столице ее организатора – российского гражданина на передаче ему 10 тыс. долл. за группу "клиентов"", - сообщили в СБУ.

Там добавили, что во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:

боевую гранату Ф-1;

удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных общин Киевской области;

русский военный билет;

документы с подтверждениями незаконных действий.

"В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме того, гражданин страны-агрессора дополнительно подозревается по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметили в СБУ.

Решается вопрос об избрании мер злоумышленникам в виде содержания под стражей и продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Ранее Служба безопасности заблокировала еще три схемы незаконного выезда за границу. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы. Стоимость их "услуг" составляла до 5 тысяч долларов с одного человека.