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Россиянин и чиновник Киевской ОВА наладили схему для выезда военнообязанных за границу
Служба безопасности ликвидировала в Киеве канал незаконного выезда за границу украинских граждан призывного возраста. Незаконную деятельность организовал гражданин РФ, который к началу полномасштабного вторжения прибыл в Украину и получил удостоверение адвоката.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что после 24 февраля прошлого года мужчина за деньги предлагал потенциальным призывникам свое "содействие" в нелегальном выезде в Евросоюз.
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Чтобы внести фиктивные "ведомости" в систему "Шлях", злоумышленник привлек сообщника – чиновника Киевской областной военной администрации.
"Сотрудники СБУ задокументировали факты противоправной деятельности участников "схемы" и задержали в столице ее организатора – российского гражданина на передаче ему 10 тыс. долл. за группу "клиентов"", - сообщили в СБУ.
Там добавили, что во время обысков по месту жительства задержанного обнаружено:
- боевую гранату Ф-1;
- удостоверение добровольческого формирования одной из территориальных общин Киевской области;
- русский военный билет;
- документы с подтверждениями незаконных действий.
"В настоящее время обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины). Кроме того, гражданин страны-агрессора дополнительно подозревается по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)", - отметили в СБУ.
Решается вопрос об избрании мер злоумышленникам в виде содержания под стражей и продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Ранее Служба безопасности заблокировала еще три схемы незаконного выезда за границу. В результате комплексных мероприятий задержаны организаторы. Стоимость их "услуг" составляла до 5 тысяч долларов с одного человека.