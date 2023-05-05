За "услуги" просили до $15 тыс.: в Украине перекрыли еще 4 новых канала побега военнообязанных за границу

Служба безопасности ликвидировала еще четыре канала нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Организаторы сделок предлагали военнообязанным свое содействие в незаконном пересечении границы с поддельными документами или в обход контрольно-пропускных пунктов. Стоимость таких "услуг" составляла от 2 тыс. до 15 тыс. долларов. Сумма зависит от региона и срочности выезда.

Так, в Днепре разоблачен местный житель, который "под заказ" подделывал справки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В Черновицкой области задокументирована противоправная деятельность пастора одной из протестантских церквей. Вместе с двумя сообщниками он помогал военнообязанным уезжать в Молдову через так называемую "зеленку".

В Черкасской области сообщено о подозрении директору частной клиники. Чиновница безосновательно оформляла своим "пациентам" пакет документов, удостоверяющий якобы наличие у них тяжелых заболеваний. Затем такие "справки" подавали к рассмотрению военно-врачебной комиссии.

В Одесской области ликвидирован еще один канал нелегальной миграции. Злоумышленники предлагали своим клиентам "скрытые" маршруты пересечения границы в Болградском районе.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, Служба безопасности прекратила еще 8 каналов нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. На организации преступной деятельности разоблачены 10 человек.