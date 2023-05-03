СБУ задержала предателя, который передавал разведданные об обороне Киева

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в результате спецоперации в Киеве и Донецкой области. Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования сил обороны в городе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов.

Полученные сведения посылал через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере Телеграмм.

Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, фигурант мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, задействованного на Авдеевском направлении.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали преступную деятельность и задержали его в одном из фронтовых городов региона.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон с подтверждением передачи агрессору закрытых сведений.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.