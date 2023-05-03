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Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ задержала предателя, который передавал разведданные об обороне Киева

СБУ задержала предателя, который передавал разведданные об обороне Киева
СБУ задержала предателя, который передавал разведданные об обороне Киева

Служба безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в результате спецоперации в Киеве и Донецкой области. Злоумышленником оказался житель столицы, который в начале полномасштабного вторжения собирал для врага информацию о местах базирования сил обороны в городе.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник объезжал улицы и изучал обстановку вблизи украинских военных объектов.

Полученные сведения посылал через подконтрольный российской спецслужбе чат-бот в мессенджере Телеграмм.

Впоследствии, пытаясь избежать ответственности, фигурант мобилизовался в ряды одного из подразделений ВСУ, задействованного на Авдеевском направлении.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили злоумышленника, поэтапно задокументировали преступную деятельность и задержали его в одном из фронтовых городов региона.

Во время обысков у задержанного обнаружен мобильный телефон с подтверждением передачи агрессору закрытых сведений.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Автор:
Светлана Манько