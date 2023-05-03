Студент из Николаева передавал врагу разведданные о местах базирования ВСУ

Служба безопасности задержала еще одного вражеского корректировщика, который "сливал" оккупантам места базирования Сил обороны в Николаеве.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник передавал агрессору локации местных объектов социальной инфраструктуры, включая городские учебные заведения и больницы.

За каждую метку на электронной карте фигурант получал от российских захватчиков по 2 тыс. грн.

Разведывательная информация требовалась врагу для подготовки массированных воздушных атак на украинский город.

"По данным следствия, фигурантом оказался студент одного из местных вузов, которого в марте этого года российская спецслужба дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству. В поле зрения оккупантов он попал из-за своих прокремлевских комментариев, которые неоднократно публиковал на различных Телеграмм-каналах", - сообщили в СБУ.

Во время обыска по месту жительства вражеского информатора обнаружены мобильные телефоны с поличным с перепиской с российскими спецслужбами.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - добавили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника агрессора во время контрдиверсионных мероприятий в прифронтовых районах Донбасса. Злоумышленником оказался безработный житель Славянска, собиравший для оккупантов разведданные о дислокации Сил обороны на территории города.