Харьковчанина, сдававшего врагу позиции ПВО, посадили на 5 лет

Прокуроры доказали, что житель Салтовского района Харькова, одного из наиболее пострадавших районов от обстрелов российских военных, корректировал вражеский огонь. Суд признал мужчину виновным по факту распространения информации о перемещении, движении или расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины).

Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, сообщил Офис генпрокурора.

Сообщается, что в июне 2022 года в одной из социальных сетей мужчина в собственных комментариях указывал точные позиции сил противовоздушной обороны ВСУ на территории Харькова, прикрывавших город от вражеских ракет.

После такого сообщения российские военные подвергали эти локации обстрелам пять раз.

Во время судебного заседания харьковчанин признался, что действительно писал комментарии в социальной сети, но вину в совершении преступления не признал. Осужденный таким способом якобы пытался предупредить о прилетах.

Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал России локации Сил обороны и промышленных объектов в Одесской области. Злоумышленником оказался работник одного из местных заводов химической отрасли.