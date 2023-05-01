В Одесской области задержали вражеского информатора: передавал в РФ информацию об обороне заводов

Служба безопасности задержала еще одного сторонника рашизма, который передавал России локации Сил обороны и промышленных объектов в Одесской области. Злоумышленником оказался работник одного из местных заводов химической отрасли.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, мужчина передавал своим знакомым-гражданам РФ координаты критической инфраструктуры на территории предприятия.

Также он "сливал" в страну-агрессор подробную информацию о местах базирования и видах вооружения подразделений Сил обороны, которые вовлечены в защиту промышленного объекта.

Для коммуникации злоумышленник использовал закрытые чаты одного из мессенджеров.

Кроме того, отдельные видеофайлы он сопровождал комментариями, в которых пытался дискредитировать украинских защитников.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных) согласно законам Украины военных формирований)", - сообщили в СБУ.

Там добавляют, что злоумышленнику избрана мера пресечения – содержание под стражей. В настоящее время идет расследование для установления всех обстоятельств преступления.

Ранее СБУ разоблачила еще одного приспешника РФ во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области. Злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.