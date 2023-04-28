В Харьковской области задержали коллаборанта, который вывез в Россию тысячи тонн украинского зерна

Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района, занимавшийся выращиванием и оптовой продажей сельскохозяйственных культур.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что после захвата части региона, мужчина поддержал российских захватчиков и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

Установлено, что в августе прошлого года он получил от агрессора так называемый торговый патент на торговлю зерном.

При этом коллаборант взял на себя "обязательство" по уплате налогов в бюджет страны-агрессора.

"По данным следствия, за месяц он незаконно вывез в Россию более 1 тысячи тонн украинской пшеницы на общую сумму почти 5 млн грн. Там он реализовывал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях", - отмечают в СБУ.

После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ разоблачила еще двух поклонниц рашизма. Среди задержанных - бывшая глава одного из "отделов" созданного агрессором "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области". Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд".