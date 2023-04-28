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В Харьковской области задержали коллаборанта, который вывез в Россию тысячи тонн украинского зерна
Служба безопасности задержала еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался 40-летний частный предприниматель из Купянского района, занимавшийся выращиванием и оптовой продажей сельскохозяйственных культур.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Отмечается, что после захвата части региона, мужчина поддержал российских захватчиков и добровольно начал сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.
Установлено, что в августе прошлого года он получил от агрессора так называемый торговый патент на торговлю зерном.Подписывайтесь на наш YouTube канал
При этом коллаборант взял на себя "обязательство" по уплате налогов в бюджет страны-агрессора.
"По данным следствия, за месяц он незаконно вывез в Россию более 1 тысячи тонн украинской пшеницы на общую сумму почти 5 млн грн. Там он реализовывал агропродукцию российским монополистам и получал от них расчет в рублях", - отмечают в СБУ.
После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и таким образом избежать правосудия.
Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
"На основании собранных доказательств фигуранту сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - сообщили в СБУ.
Ранее СБУ разоблачила еще двух поклонниц рашизма. Среди задержанных - бывшая глава одного из "отделов" созданного агрессором "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области". Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд".