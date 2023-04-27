СБУ разоблачила главу Полтавского райсуда, которая "сливала" данные о защитниках Мариуполя

Служба безопасности разоблачила еще одну российскую агентку среди украинских топ-чиновников. Фигуранткой является глава Полтавского районного суда, которую ФСБ завербовала для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, на российскую спецслужбу чиновница вышла по собственной инициативе в начале полномасштабного вторжения РФ. В то время она находилась в Бердянске, где работала судьей в горрайонном суде.

После захвата города женщина добровольно осталась на временно оккупированной части Запорожской области. Там она познакомилась с представителем ФСБ и дала ему согласие на негласное сотрудничество в пользу страны-агрессора.

Установлено, что в конце марта 2022 она передала оккупантам информацию о перемещении трех бойцов отдельного отряда спецназначения "Азов" из Мариуполя в район Мангуша. Тогда по ее "наводке" захватчики пытались обнаружить местонахождение украинских военных.

Кроме того, злоумышленица призвала других работников суда поддержать российских оккупантов и сотрудничать с ними. Если слышала возражения – "сдавала" людей в российские карательные органы.

Однако, летом 2022 года, чиновница выехала на подконтрольную Украине территорию, где впоследствии устроилась в Полтавский райсуд.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленницу и поэтапно задокументировали преступные действия.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об отстранении фигурантки от должности и избрании меры пресечения – содержании под стражей. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

Напомним, ранее Служба безопасности разоблачила еще двух поклонниц рашизма, которые пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата юга Украины.