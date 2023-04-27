Оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов, - перехват СБУ

В перехваченном телефонном разговоре со знакомой военный РФ признал, что перерезает горло украинских военнопленных после допросов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, которая перехватила телефонный разговор оккупанта на восточном фронте Украины.

Отмечается, что такие убийства совершаются зверским способом.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – рассказывает российский военный своей знакомой о преступлении, которое должен совершить после этого телефонного разговора.

"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – объясняет рашист.

Он в подробностях рассказывает, как перерезает человеку горло. И уточняет, что у него таких случаев хватает и делать это приходится ночью.

Служба безопасности Украины установила личность палача, его данные, место службы и круг общения.

Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области РФ, 1995 года. Его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

"СБУ работает, чтобы этот Сучко и каждый военный преступник из РФ понес заслуженное наказание за свои зверства. Украинская спецслужба расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в марте в сети появилось видео, на котором россияне расстреляли украинского военнопленного. Это произошло после его слов "Слава Украине!" Впоследствии Служба безопасности Украины подтвердила, что это был снайпер бригады ТРО Александр Мациевский.

11 апреля появилось другое видео со зверствами со стороны российских оккупантов – они отрезали голову украинскому пленнику. СБУ начала досудебное расследование этого военного преступления.

В свою очередь CNN сообщил о еще одном видео с обезглавленными телами двух украинских военных. Журналисты заметили, что одна запись, возможно, была сделана совсем недавно, а вторая выглядит так, будто была снята летом.