CБУ остаточно підтвердила особу Героя, розстріляного після слів "Слава Україні!"

Слідчі Служби безпеки встановили, що українським військовим, якого розстріляли після слів "Слава Україні!", був снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТРО Чернігівської області Мацієвський Олександр Ігорович.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що остаточно підтвердити дані Героя вдалося після комплексу слідчих дій, які включали спілкування з рідними та побратимами загиблого, а також опрацювання фото- та відеоматеріалів.

Крім того, СБУ отримала висновок судової портретної експертизи, якою підтверджено, що військовий на відео – саме Олександр Мацієвський.

"Це справжній Герой, який, навіть дивлячись в обличчя смерті, продемонстрував усьому світу, що таке український характер і незламність. Саме такі захисники сьогодні боронять нашу землю, а значить – ворог обов’язково буде розбитий. Бо Велика Перемога України складається із героїчних вчинків таких людей, як Олександр Мацієвський. Герою слава! Героям слава! Україні слава!" – зазначив голова СБУ Василь Малюк.

Очільник Служби безпеки додав, що спецслужба працює над ідентифікацією окупантів, які вчинили цей кривавий злочин.

"Ми зробимо все, аби ці нелюди понесли заслужене покарання", – підкреслив Василь Малюк.

Олександр Мацієвський був призваний на військову службу у березні 2022 року. З кінця грудня він вважався зниклим безвісти поблизу населеного пункту Красна Гора в Донецької області.

Як вдалося встановити СБУ, Олександра Мацієвського розстріляли 30 грудня 2022 року. Його тіло повернули додому в лютому 2023 року.

"Наразі СБУ вживає комплексні заходи для встановлення військовослужбовців РФ, які скоїли цей злочин. Досудове розслідування здійснюється за 438 статтею Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни)", - повідомили в СБУ.

"Сьогодні я присвоїв звання Героя України Олександру Мацієвському. Солдату. Людині, яку знатимуть всі українці. Людині, яку пам’ятатимуть вічно. За його хоробрість, за його впевненість – в Україні – і за його «Слава Україні!». Герою слава! Героям слава! Україні слава!", - сказав президент України Волордимир Зеленський.

Нагадаємо, 6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовим: "Слава Україні!".

119-а окрема бригада територіальної оборони Збройних сил України (Чернігівська область) заявила, що розстріляний після слів "Слава Україні!" військовослужбовець на відео, що широко розповсюдилося інтернетом, був її бійцем.