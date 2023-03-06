Окупанти розстріляли беззбройного полоненого ЗСУ. Україна закликала Міжнародний кримінальний суд розпочати розслідування

6 березня в мережі з'явилося відео, на якому російські загарбники розстріляли беззбройного українського військовополоненого після того, як він вимовим: "Слава Україні!". На військовий злочин вже відреагував президент Володимир Зеленський, генпрокуратура зареєструвала кримінальне провадження, а міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Міжнародний кримінальний суд також почати розслідування.

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Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив у Facebook, що Головне слідче управління СБУ зареєструвало кримінальне провадження за ст. 438 ч. 2 ККУ – порушення законів та звичаїв війни. Процесуальне керівництво за даною справою здійснюватиме генпрокуратура.

"Відео жорстокого та зухвалого розстрілу беззбройної людини сьогодні сколихнуло суспільство. Навіть у війни є закони. Є норми міжнародного права, якими систематично нехтує злочинний російський режим. Та рано чи пізно за злочином буде кара. Усі причетні відповідатимуть перед Законом", —підкреслив Костін.

В свою чергу Кулеба підкреслив, що Міжнародний кримінальний суд зобов'язаний розпочати розслідування військового злочину.

"Жахливе відео беззбройного українського військовополоненого, страченого російськими військами лише за слова "Слава Україні". Ще один доказ, що ця війна є геноцидом", — наголосив голова МЗС.

Президент України Володимир Зеленський під час свого традиційного, вечірнього відеозвернення закликав відповісти українському військовому: "Герою слава! Героям слава! Україні слава!".



Голова держави наголосив, Україна обов'язково знайде вбивць українського військовополоненого.

"Завдяки нашій єдності, завдяки нашій рішучості, завдяки тому, що ми цінуємо всю Україну і кожного українця, ми точно знаємо результат цієї війни. Із перших днів війни знаємо. В Україні завжди звучатиме: "Слава Україні!" І мільйони завжди відповідатимуть: "Героям слава!" Завжди буде саме так. Україна не забуде подвигу кожного і кожної, чиє життя навіки дало волю для України", — сказав президент.

Після поширення відео, де окупанти вбивають українського захисника за фразу "Слава Україні", користувачі в мережі почали публікувати дописи в знак вдячності та пошани військовому ЗСУ. Зазвичай публікують відповідь на вітання: "Героям слава!". До такої пошани пам'яті долучився і Зеленський, а також інші політики, бізнеси, громадські організації та інші.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський анонсував проведення в Україні "юридичного Рамштайну" щодо воєнних злочинів РФ. Тим часом у Європейському Союзі вже обговорюють можливість створення спеціальної прокуратури для розслідування військових злочинів Росії в Україні.