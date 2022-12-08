Численні страти та катування: місія ООН оприлюднила звіт про військові злочини РФ за перші три місяці війни

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила звіт щодо незалежного розслідування військових злочинів армії РФ на півночі України з лютого до квітня 2022 року. Організація зібрала докази численних страт та катувань мирних жителів.

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Документ опублікували на офіційному сайті ООН, повідомив голова Місії ООН Матільда Богнер.

В деяких районах, зокрема в Бучі Київської області, кількість жертв серед цивільних значно більша, ніж в інших населених пунктах. Саме в Бучі місія ООН задокументувала вбивство 73 мирних жителів (54 чоловіків, 16 жінок, 2 хлопців та 1 дівчину) і зараз розслідування триває.

У звіті йдеться, що загалом місія ООН наразі задокументувала насильницьку смерть 441 мирного жителя (341 чоловіка, 72 жінки, 28 дітей) у містах і селах Київської, Чернігівської та Сумської областей.

При цьому в документі сказано, що фактичні цифри будуть значно вищими, оскільки ще триває робота щодо підтвердження ще 198 вбивств в трьох регіонах.

Місія ООН зібрала докази, які свідчать, що російські військові під час окупації здійснювали напади на мирних жителів та доставляли їх до катівень.

"Цивільних ловили на дорогах під час пересування в межах населених пунктів або між ними, у тому числі під час спроби втекти від бойових дій. Російські солдати доставляли мирних жителів у штучно створені в'язниці, а потім розстрілювали їх у полоні. Тіла багатьох жертв були знайдені зі зв’язаними за спиною руками та вогнепальними пораненнями на голові", — розповів Богнер.

Дорослі люди та діти чоловічої статі становлять 88% усіх жертв росіян, йдеться в звіті.

Чому звіт місії ООН про військові злочини РФ важливий навіть через місяці після деокупації?

Дійсно, минуло багато місяців відтоді, як стало відомо про перші вбивства, але потрібно зібрати беззаперечні докази, щоб притягнути винних до відповідальності. Ці офіційні дані мають важливе значення для міжнародних судів. Крім того, деякі країни продовжують зберігати нейтралітет щодо російського-української війни, вимагаючи достовірних підтверджень агресії РФ.

Для прикладу: після того, як з'ясувалося, що російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів у Бучі, Генасамблея ООН вирішила призупинити членство Росії у Раді з прав людини. Проте такі країни як Китай, Бразилія, Мексика тощо утрималися від голосування. Тоді вони вимагали дочекатися результатів розслідування місії ООН.