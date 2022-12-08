Многочисленные казни и пытки: миссия ООН обнародовала отчет о военных преступлениях РФ за первые три месяца войны

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине обнародовала отчет по независимому расследованию военных преступлений армии РФ на севере Украины с февраля по апрель 2022 года. Организация собрала доказательства многочисленных казней и пыток мирных жителей.

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Документ был опубликован на официальном сайте ООН, сообщил глава миссии Матильда Богнер.

В некоторых районах, в частности в Буче Киевской области, количество жертв среди гражданских значительно больше, чем в других населенных пунктах. Именно в Буче миссия ООН задокументировала убийство 73 мирных жителей (54 мужчины, 16 женщин, 3 ребенка) и сейчас расследование продолжается.

В отчете говорится, что в целом миссия ООН задокументировала насильственную смерть 441 мирного жителя (341 мужчину, 72 женщины, 28 детей) в городах и селах Киевской, Черниговской и Сумской областей.

При этом в документе сказано, что фактические цифры будут значительно выше, поскольку продолжается работа по подтверждению еще 198 убийств в трех регионах.

Миссия ООН собрала доказательства, свидетельствующие, что российские военные во время оккупации совершали нападения на мирных жителей и доставляли их в пыточные.

"Гражданских ловили на дорогах во время передвижения в пределах населенных пунктов или между ними, в том числе при попытке уйти от боевых действий. Российские солдаты доставляли мирных жителей в искусственно созданные тюрьмы, а затем расстреливали их в плену. Тела многих жертв были найдены со связанными за спиной руками и огнестрельными ранениями на голове", - рассказал Богнер.

Взрослые люди и дети мужского пола составляют 88% всех жертв россиян, говорится в отчете.

Почему отчет миссии ООН о военных преступлениях РФ важен даже спустя месяцы после деоккупации?

Действительно, прошло много месяцев с тех пор, как стало известно о первых убийствах, но нужно собрать безоговорочные доказательства, чтобы привлечь виновных к ответственности. Эти официальные данные имеют немаловажное значение для международных судов.

Кроме того, некоторые страны продолжают сохранять нейтралитет в отношении российско-украинской войны, требуя достоверных подтверждений агрессии РФ.

Например, после того, как выяснилось, что российские войска устроили массовые убийства мирных жителей в Буче, Генассамблея ООН решила приостановить членство России в Совете по правам человека. Однако такие страны как Китай, Бразилия, Мексика и т.д. воздержались от голосования. Тогда они потребовали дождаться результатов расследования миссии ООН.