Генассамблея ООН решила приостановить членство России в Совете по правам человека

Генассамблея Организации Объединенных Наций в четверг, 7 марта, проголосовала за исключение Российской Федерации из Совета ООН по правам человека. Решение поддержали 93 представителя стран в Генассамблеи.

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Результат голосування за виключення РФ із Ради ООН з прав людини. Фото: Twitter ООН Результат голосування за виключення РФ із Ради ООН з прав людини. Фото: Twitter ООН

С такой инициативой в ООН обратились США после того, как выяснилось, что российские войска устроили массовые убийства мирных жителей в Буче. Главы МИД G7 также поддержали отстранение России из Совета ООН по правам человека.

В "Большой семерки" подчеркнули, что в любом случаи убийства в Буче и других украинских городах будут вписаны в список зверств и грубых нарушений международного права, включая международное гуманитарное право и права человека, совершенных агрессором на украинской земле.

Когда постпред Украины при ООН Сергей Кислица выступал перед голосованием он отметил, что голосование проводят в день когда весь мир скорбит по жертвам геноцида в Руанде, который произошел 7 апреля 1994 года. Кислица подчеркнул, что тогда ООН не отреагировал и произошел геноцид, сравнив геноцида в Руанде с массовым убийством в Буче.

В свою очередь представитель России в ООН в очередной раз повторил позицию Росси — страна-агрессор заявил, что якобы "в Буче была постанова". При этом американское издание The New York Times сообщило, что спутниковые снимки Бучи доказывают, что тела мирных жителей, которых расстреляли российские военные, пролежали на улицах города несколько недель до освобождения. Это доказывает, что именно российская армия устроила "Бучанскую резню".

Представитель Казахстана заявил, что проголосовал против исключения России из Совета ООН по правам человека, так как считает, что прежде нужно провести независимое расследование по Буче. Венусуала, Южная Корея, Иран, Куба, Синигал, ЮАР, Египет, Бразилия, Китай, Мексика, Беларусь, Индия назвали резолюцию об исключении России из Совета ООН политизированным документом. Эти страны проголосовали против или воздержались.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже прокомментировал решение Генассамблеи ООН: " Военным преступникам нет места в органах ООН, занимающихся защитой прав человека. Благодарен всем государствам-членам, которые поддержали соответствующую резолюцию ГА ООН и выбрали правильную сторону истории".