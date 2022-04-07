Генасамблея ООН вирішила призупинити членство Росії у Раді з прав людини

Генасамблея Організації Об'єднаних Націй у четвер, 7 березня, проголосувала за виключення Російської Федерації з Ради ООН з прав людини. Рішення підтримали 93 представники країн у Генасамблеї.

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Результат голосування за виключення РФ із Ради ООН з прав людини. Фото: Twitter ООН Результат голосування за виключення РФ із Ради ООН з прав людини. Фото: Twitter ООН

З такою ініціативою до ООН звернулися США після того, як з'ясувалося, що російські війська влаштували масові вбивства мирних жителів у Бучі. Глави МЗС G7 також підтримали усунення Росії із Ради ООН з прав людини.

У "Великої сімки" наголосили, що у будь-якому випадку вбивства в Бучі та інших українських містах будуть вписані до списку звірств та грубих порушень міжнародного права, включаючи міжнародне гуманітарне право та права людини, скоєні агресором на українській землі.

Коли постпред України при ООН Сергій Кислиця виступав перед голосуванням, він зазначив, що голосування проводять у день, коли весь світ тужить за жертвами геноциду в Руанді, який стався 7 квітня 1994 року. Кислиця наголосив, що тоді ООН не відреагував і стався геноцид, порівнявши геноцид у Руанді з масовим вбивством у Бучі.

У свою чергу представник Росії в ООН вкотре повторив позицію Росії — країна-агресорка заявила, що нібито "в Бучі була постанова". Американське видання The New York Times повідомило, що супутникові знімки Бучі доводять, що тіла мирних жителів, яких розстріляли російські військові, пролежали на вулицях міста кілька тижнів до звільнення. Це доводить, що саме російська армія влаштувала "Бучанську різанину".

Представник Казахстану заявив, що проголосував проти виключення Росії з Ради ООН з прав людини, оскільки вважає, що насамперед потрібно провести незалежне розслідування щодо Бучі. Венесуела, Південна Корея, Іран, Куба, Сенегал, ПАР, Єгипет, Бразилія, Китай, Мексика, Білорусь, Індія назвали резолюцію про виключення Росії із Ради ООН політизованим документом. Ці країни проголосували проти чи утрималися.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба уже прокоментував рішення Генасамблеї ООН: "Військовим злочинцям немає місця в органах ООН, які займаються захистом прав людини. Вдячний усім державам-членам, які підтримали відповідну резолюцію ГА ООН та обрали правильний бік історії".