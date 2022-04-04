России отказали в созыве Совбеза ООН из-за "радикалов в Буче"

Совет безопасности ООН решил не проводить заседание 4 апреля по запросу России, которая требовала обсудить "вопиющую провокацию украинских радикалов в Буче". Совбез проведет запланированное обсуждение по Украине во вторник.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает Reuters.

Российский МИД решил повторно потребовать заседание Совбеза ООН по "преступным провокациям украинских солдат и радикалов" в Буче. Первый запрос был отклонен Великобританией, которая в апреле председательствует в Совбезе.

В Совбезе ООН заявили, что проведут заседания 5 апреля по требованию Украины.

Россия в свою очередь продолжает категорически отрицать свою причастность к массовым убийствам мирных жителей в Буче. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специалисты Минобороны РФ обнаружили в опубликованных видеоматериалах "подлоги и фейки".

"Из того, что мы видели, видеоматериалам во многом нельзя доверять, потому что там нашими специалистами из Министерства обороны выявлены признаки видеоподлогов и тех или иных фейков", — заявил Песков, которого цитируют российские пропагандистские СМИ.

Он подчеркнул, чтобы международные лидеры не спешили с огульными обвинениями и "прислушались к аргументации России".

Тем временем глава МИД РФ Сергей Лавров назвал "фейковой атакой" ситуацию в Буче. Он обвинил Украину и "западных покровителей" в "разгоне" фейковых видео по СМИ и соцсетям.

По его словам, Россия "усматривает прямую угрозу международной безопасности в таких провокациях".

Такая риторика россиян объясняется тем, что они боятся, что в ЕС усилят санкции после того, как стало известно о российских военных преступлениях против украинских мирных жителей в недавно освобожденных городах Киевской области.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

По информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, за период с 1 по 3 апреля с освобожденной территории Киевской области вывезено 410 тел мирных украинцев, погибших от рук оккупантов, 140 из убитых уже осмотрели прокуроры и другие специалисты.

В свою очередь в России назвали убитых мирных жителей "провокациями украинских радикалов" и потребовали созвать Совбез ООН в понедельник, 4 апреля.