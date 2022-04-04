В Украине создадут специальный механизм правосудия для расследования преступлений российских оккупантов – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принял решение создать специальный механизм для расследования и судебного рассмотрения военных преступлений на территории Украины. К этой работе будут привлечены и международные специалисты.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Суть этого механизма – совместная работа национальных и международных специалистов: следователей, прокуроров и судей. Этот механизм поможет Украине и миру привлечь к конкретной ответственности лиц, которые развязали или каким-либо образом участвовали в этой страшной войне против украинского народа и в преступлениях против наших людей", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что все правоохранительные органы должны направить все усилия на то, чтобы этот механизм начал работать немедленно.

Также Зеленский пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу, где российские солдаты пытали и убивали мирных жителей.

"Я приглашаю госпожу Меркель и господина Саркози посетить Бучу и увидеть, к чему за 14 лет привела политика уступок России. Увидеть своими глазами замученных украинцев и украинок. Хочу, чтобы меня поняли правильно. Мы не обвиняем Запад. Мы не обвиняем никого, кроме конкретных российских военных, совершивших это против наших людей. Кроме тех, кто отдавал им приказы. Но мы имеем право говорить о нерешительности", - укорил европейских лидеров Зеленский.

Владимир Зеленский также призвал всех украинцев и друзей Украины в мире приобщиться к этой работе и помочь в установлении справедливости.

"Мир уже видел много военных преступлений. В разное время. На разных континентах. Но пришло время сделать все, чтобы военные преступления российских военнослужащих стали последним проявлением такого зла на земле. Каждый виновный в таких преступлениях будет внесен в специальную Книгу палачей, будет найден и наказан", – заявил президент.

Кроме того, Зеленский отметил, что военные преступления в Буче и других городах во время российской оккупации будут предметом рассмотрения и в Совете Безопасности ООН во вторник.

Напомним, вечером 2 апреля украинские войска освободили всю Киевскую область от российских оккупантов.

После чего открылись новые доказательства нечеловеческих преступлений российских оккупантов: расстрелы мирных жителей, массовые захоронения жертв насилия и т.д.

Доказательства нечеловеческих зверств россиян шокировали мировую общественность, а украинские власти требуют ужесточения санкций против агрессора.

По информации генерального прокурора Ирины Венедиктовой, за период с 1 по 3 апреля с освобожденной территории Киевской области вывезено 410 тел мирных украинцев, погибших от рук оккупантов, 140 из убитых уже осмотрели прокуроры и другие специалисты.

В свою очередь, в России назвали убитых мирных жителей "провокациями украинских радикалов" и потребовали созвать совбез ООН в понедельник 4 апреля.