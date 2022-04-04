В Україні створять спеціальний механізм правосуддя для розслідування злочинів російських окупантів – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ухвалив рішення створити спеціальний механізм для розслідування та судового розгляду військових злочинів на території України. До цієї роботи буде залучено і міжнародних фахівців.

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Про це повідомляє пресслужба офісу президента.

"Суть цього механізму – спільна робота національних та міжнародних фахівців: слідчих, прокурорів та суддів. Цей механізм допоможе Україні та миру притягнути до конкретної відповідальності осіб, які розв'язали чи якимось чином брали участь у цій страшній війні проти українського народу та у злочинах проти наших людей", – повідомив Зеленський.

Він зазначив, що всі правоохоронні органи мають спрямувати всі зусилля на те, щоб цей механізм почав працювати негайно.

Також Зеленський запросив екс-канцлера Німеччини Ангелу Меркель та колишнього президента Франції Ніколя Саркозі відвідати Бучу, де російські солдати катували та вбивали мирних мешканців.

"Я запрошую пані Меркель та пана Саркозі відвідати Бучу та побачити, до чого за 14 років привела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців та українок. Хочу, щоб мене зрозуміли правильно. Ми не звинувачуємо Захід. Ми не звинувачуємо нікого, крім конкретних російських військових, які вчинили це проти наших людей. Крім тих, хто віддавав їм накази. Але ми маємо право говорити про нерішучість", - докорив європейським лідерам Зеленський.

Володимир Зеленський закликав усіх українців та друзів України у світі долучитися до цієї роботи та допомогти у встановленні справедливості.

"Світ уже бачив багато військових злочинів. У різний час. На різних континентах. Але настав час зробити все, щоб військові злочини російських військовослужбовців стали останнім проявом такого зла на землі. Кожен винний у таких злочинах буде внесений до спеціальної книги катів, буде знайдений і покараний", – заявив президент.

Крім того, Зеленський зазначив, що військові злочини у Бучі та інших містах під час російської окупації будуть предметом розгляду і у Раді Безпеки ООН у вівторок.

Нагадаємо, увечері 2 квітня українські війська визволили всю Київську область від російських окупантів.

Після чого відкрилися нові докази нелюдських злочинів російських окупантів: розстріли мирних жителів та масові поховання жертв насильства.

Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.

За інформацією генерального прокурора Ірини Венедиктової, за період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, які загинули від рук окупантів, 140 із убитих уже оглянули прокурори та інші фахівці.

У свою чергу в Росії назвали вбитих мирних жителів "провокаціями українських радикалів" і зажадали скликати Раду безпеки ООН у понеділок 4 квітня.