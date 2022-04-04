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Росії відмовили у скликанні Радбезу ООН через "радикалів у Бучі"
Рада безпеки ООН вирішила не проводити засідання 4 квітня на вимогу Росії, яка вимагала обговорити "провокацію українських радикалів у Бучі". Рада безпеки проведе заплановане обговорення щодо цього питання у вівторок на вимогу України.
Про це повідомляє Reuters.
Російське МЗС вирішило повторно вимагати засідання Ради безпеки ООН щодо "злочинних провокацій українських солдатів і радикалів" у Бучі. Перший запит був відхилений Великобританією, яка у квітні головує у Раді безпеки.
У Раді безпеки ООН заявили, що проведуть засідання 5 квітня на вимогу України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Росія продовжує категорично заперечувати свою причетність до масових вбивств мирних жителів у Бучі. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що фахівці Міноборони РФ виявили в опублікованих відеоматеріалах "підлоги та фейки".
"З того, що ми бачили, відеоматеріалам багато в чому не можна довіряти, тому що там нашими фахівцями з Міністерства оборони виявлено ознаки відеопідлог та тих чи інших фейків", — заявив Пєсков, якого цитують російські пропагандистські ЗМІ.
Він наголосив, щоб міжнародні лідери не поспішали з огульними звинуваченнями та "прислухалися до аргументації Росії".
Тим часом глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав "фейковою атакою" ситуацію у Бучі. Він звинуватив Україну та "західних покровителів" у "розгоні" фейкових відео зі ЗМІ та соцмереж.
За його словами, Росія "вбачає пряму загрозу міжнародній безпеці у таких провокаціях".
Така риторика росіян пояснюється тим, що вони бояться, що в ЄС посилять санкції після того, як стало відомо про російські військові злочини проти українських мирних жителів у нещодавно звільнених містах Київської області.
Докази нелюдських звірств росіян шокували світову громадськість, а українська влада вимагає посилення санкцій проти агресора.
За інформацією генерального прокурора Ірини Венедиктової, за період з 1 по 3 квітня зі звільненої території Київської області вивезено 410 тіл мирних українців, які загинули від рук окупантів, 140 із убитих уже оглянули прокурори та інші фахівці.
У свою чергу в Росії назвали вбитих мирних жителів "провокаціями українських радикалів" та зажадали скликати Раду безпеки ООН у понеділок, 4 квітня.