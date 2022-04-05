Засідання Ради безпеки ООН: Росія назвала вбивства у Бучі "відвертими постановками"

У Раді Безпеки ООН у вівторок, 5 квітня, відбулося засідання, присвячене війні в Україні та військовим злочинам.

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Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс сказав, що внаслідок війни в Україні понад 11,3 мільйона громадян були змушені залишити свої будинки, у тому числі 4,2 мільйони знайшли притулок в інших країнах.

"На жаль, ці цифри продовжать зростати, доки не буде взято паузу, не буде встановлено миру", - додав Гріффітс.

Він також висловив занепокоєння у зв'язку зі зростаючим числом повідомлень про випадки сексуального насильства, наруги та торгівлі людьми.

Президент України Володимир Зеленський з відеозв'язку розповів про військових злочинах Росії.

"Зараз світ побачив, що зробили російські військові в Бучі, поки утримували місто в окупації, але світ ще має побачити, що вони зробили в інших окупованих містах і районах нашої країни", - підкреслив він.

Зеленський сказав, що потрібно реформувати систему безпеки ООН для того, щоб "право на вето" не було "правом на вбивство".

У відповідь постійний представник Росії при ООН Василь Небензя назвав кадри з Бучі "відвертими злочинними виставами з мирними українцями, вбитими своїми ж радикалами...".

"Ми прийшли до вас не через українські землі. Ми прийшли, щоб принести довгоочікуваний світ на Донбас, що спливає кров'ю", - заявив Небензя.

"Як так, що росіяни опустилися до жорстокості нацистів? Коли ви почали отримувати задоволення від вчинення дій, як у нацистів? Від убивства мирних жителів, від спроб позбавити іншу країну міжнародно визнаних кордонів?" - спитав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Він сказав, що "Росія перетворилася на нацистський концтабір".

У Раді безпеки вимагали, щоб Росія негайно припинила військову агресію та вивела війська з території України.

"Війна в Україні через її характер, інтенсивність та наслідки - один із найбільших викликів міжнародному порядку та архітектурі глобального світу, заснованим на Статуті Організації Об'єднаних Націй", - сказав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Перед цим скликати засідання Радбезу намагалася РФ, заявляючи про нібито "злочинні провокації українських військових і радикалів" у Бучі. Але головуюча Британія відповіла відмовою на запит РФ.

Тим часом, Сполучені Штати Америки вирішили звернутися до ООН з проханням виключити Росію з Ради з прав людини.