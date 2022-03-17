Росія відмовилася виконувати вимогу Міжнародного суду ООН припинити війну в Україні

Росія не виконуватиме вимоги до неї з боку Міжнародного суду ООН припинити війну в Україні. Про це повідомив журналістам, відповідаючи на відповідне питання, речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає "Інтерфакс".

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"Ні, ми не можемо прийняти це рішення до уваги. Міжнародний суд має таке поняття, як "згода сторін". Тут жодної згоди бути не може. У даному випадку це те, що ми не можемо взяти до уваги", — заявив спікер Кремля.

Нагадаємо, що 16 березня Міжнародний суд ООН у Гаазі в якості забезпечення позову України проти Росії зобов'язав останню негайно призупинити військові дії, розпочаті нею 24 лютого на території України. За це рішення проголосувало 13 суддів, проти – двоє (представники самої РФ та Китаю).

Крім того, суд ухвалив, що Росія має забезпечити, щоб усі підконтрольні їй військові чи нерегулярні збройні формування, будь-які організації та люди не робили жодних кроків для продовження військових дій.

Український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що таке рішення суду було саме тим, чого вимагала Україна, оскільки тепер на найвищому юридичному рівні було констатовано факт безпідставної агресії Росії та вимогу припинити її.

Цей позов був поданий Україною до Міжнародного суду ООН 27 лютого у зв'язку зі спотворенням Росією поняття геноциду для виправдання своєї агресії. Перед цим український президент Володимир Зеленський закликав визнати саме дії Росії геноцидом та позбавити її права голосу у Раді безпеки ООН.

Сама ж Росія в особі свого керівництва називала "геноцид" проти населення Донбасу, який нібито проводиться Україною, як одну з причин визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", для забезпечення подальшої безпеки яких нібито і була почата війна проти України.

У той же час, за даним опитування соціологічної групи "Рейтинг" 12-13 березня, 56% українців називають саме геноцид Росією українців головною метою її військового вторгнення в Україну 24 лютого.