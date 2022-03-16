Міжнародний суд ООН зобов'язав Росію негайно припинити війну в Україні

Міжнародний суд ООН, розташований у нідерландській Гаазі, зобов'язав Росію негайно призупинити воєнні дії, розпочаті нею 24 лютого на території України. Як йдеться у повідомленні суду, за таке рішення проголосували 13 суддів, проти – двоє.

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Воно прийняте в якості тимчасового заходу у рамках позову України проти Росії, поданого у зв'язку зі спотворенням останньою поняття геноциду для виправдання своєї агресії.

Більше того, суд з таким самим результатом голосування ухвалив, що РФ має забезпечити, щоб будь-які військові або нерегулярні збройні формування, які можуть перебувати під її керівництвом або підтримуватися нею, а також будь-які організації та особи, які можуть бути під її контролем, не вживали жодних кроків для продовження воєнних дій.

Також судді одноголосно проголосували за зобов'язання обох сторін "утримуватися від будь-яких дій, що можуть погіршити або продовжити суперечку в суді або ускладнити її вирішення".

"Україна здобула повну перемогу у справі проти Росії в Міжнародному суді ООН. Суд зобов’язав РФ негайно припинити вторгнення в Україну. Наказ є обов'язковим до виконання Росією згідно з міжнародним правом. Ігнорування рішення зажене РФ у ще більшу ізоляцію", - прокоментував рішення український президент Володимир Зеленський.

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Facebook зазначив, що рішення є саме "тим, чого вимагала Україна".

"Ми отримали все, що просили. Чому це важливо? На найвищому юридичному рівні констатовано факт вторгнення Росії та визначено, що безпідставна агресія Росії має припинитися. Суд не знайшов жодних доказів тверджень Росії про геноцид на території України. 13 суддів підтримали рішення, проти були лише двоє (РФ і Китай), це потужний результат, який додає ваги рішенню", - зазначив він.

За словами міністра, рішення Міжнародного суду ООН, що є юридично зобов'язуючим, "стане точкою відліку" для інших юридичних і політичних оцінок російської агресії.

"Україна тут перемогла і вимагає від Росії негайно виконати наказ Суду та припинити агресію. Міжнародна юридична відповідальність займає час і розгляд справи тепер продовжиться, але відповідальність Росії неминуча. На останній стадії розгляду справи буде вирішуватися питання репарацій. Не маю сумніву, що і тут ми переможемо, і зрештою грошима Росія також заплатить", - додав Кулеба.

Нагадаємо, що цей позов був поданий Україною 27 лютого. Перед цим Зеленський закликав визнати саме дії Росії геноцидом та позбавити її права голосу у Раді безпеки ООН. Сама ж Росія в особі свого керівництва називала "геноцид" проти населення Донбасу, який нібито проводиться Україною, як одну з причин визнання незалежності "ДНР" і "ЛНР", для забезпечення подальшої безпеки яких нібито і була розпочата війна проти України.

У той же час, за даним опитування соціологічної групи "Рейтинг" 12-13 березня, 56% українців називають саме геноцид Росією українців головною метою її військового вторгнення в Україну 24 лютого.